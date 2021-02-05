Kastamonu’da 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 adet bonzai uyuşturucu maddesi ile 40 adet uyuşturucu hap ele geçirlidi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca il merkezinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıslara ait park halindeki araçta arama yaptı. Yapılan aramada sigara kâğıdına sarılı halde 2 adet bonzai uyuşturucu maddesi ile 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.A. ve E.Ş, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

