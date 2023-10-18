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Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı

18.10.2023 15:41 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan İ.K, uyuşturucu ticareti ve sağlama suçundan 4 yıl hapis cezası olan A.K. ile silahla tehdit ve basit yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası alan G.D.Ç. kent merkezinde, silahla tehdit ve yaralama suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan A.T. Taşköprü ilçesinde, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası olan A.Y. ise Araç ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine koyuldu.

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Kastamonu hükümlü firari jandarma

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