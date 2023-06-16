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Kastamonu’da 58 bin öğrenci karnesini aldı

16.06.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören 58 bin 197 öğrenci, karnesini aldı.

Kastamonu’da 58 bin öğrenci karnesini aldı

2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kastamonu’da öğrenciler karnelerini aldı. Öğrenciler için okullarda düzenlenen karne törenlerine öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Sınıfta bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerinden karnelerini alma heyecanını yaşadı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan il genelinde 58 bin 197 öğrenci karne aldı. Ayrıca 3 bin 187 sekizinci sınıf öğrencisi ile 3 bin 411 12’nci sınıf öğrencisi mezun oldu.

Düzenlenen karne töreninde öğrencilere nasihatlerde bulunan Vali Aydın Arslan Ortaokulu Müdürü Cemalettin Çınar, “Bugün büyük bir heyecanı sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bazı öğrencilerimiz mezun oldu, bazı öğrencilerimiz bir üst sınıfa geçti. İnşallah buradaki öğrencilerimizden ülkemizin üst düzey yerlerinde görev alan öğrencilerimiz olacaktır. Buna canı gönülden inanıyorum. Şimdi dinlenme zamanı, karne tatilini iyi geçirme zamanı. Mutlaka boş vakitlerimizde kitap okuyalım, hem dinlenelim hem de vaktimizi iyi değerlendirelim” dedi.

Öğrencilerin tatilde dinlenme açısından çocukların gelişimi için önemli olduğunu söyleyen Şehit Erkan Kendirci İlkokulu Müdürü Adnan Kılıççalar ise, “Öğrencilerimiz tatilde oyun oynama ihtiyaçlarını giderecekler ama bunun yanında boş durmamaları gerekiyor. Özellikle bazı kurumlarımızın yaz okullarındaki etkinliklere devam etsinler, sportif ve diğer faaliyetlerde bulunsunlar. Bu faaliyetler öğrencilerimizin akademik gelişimi yanı sıra, kişisel gelişimi açısından da önem arz ediyor” diye konuştu.

Merkez Ortaokulu Okul Müdürü Halit Özden de mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileklerinde bulundu. Karne töreninin ardından Merkez Ortaokulu öğrencileri, Türk Bayraklarıyla yaptıkları gösteriyle velilerden büyük alkış aldı.

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