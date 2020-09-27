YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da 6 yayla evi yandı

Kastamonu'da 6 yayla evi yandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 27.09.2020 21:47 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 6 yayla evi yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 6 yayla evi yandı, bir hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortalıca köyü Acıkavak yaylasındaki yayla evlerinde, henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya, Kargı ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında, Hasan Avcı, Adem Aksoy, Mustafa Açıkgöz, Musa Tamaslan, İsmail Can ve Recep Recber'e ait altı hayvan ahırı, üstü ise ev olarak kullanılan 6 yayla evi tamamen yandı.

Kontrol altına alınan yangında bir buzağı da telef oldu.

Evi yanan yaylı sakinlerinden Asiye Bozkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede elektrik olmadığını belirterek "Biz burada ikamet ediyoruz ama bu sabah çeltik kurutmak için Ortalıca köyüne inmiştik. Telefon geldi yaylada duman var diye. Arabayla geldik baktık, evlerin hepsi de yanıyor. Bizim 5 aylık bir düvemiz yanarak telef oldu. Evimizde eşyamız vardı. Ne olmaz bir evde, bütün her şeyimiz evle birlikte yandı." diye konuştu.

Zeynel Tunca ise "Benim damadın evi var burada. Bize telefon geldi yayla evleri yanıyor diye. Biz buraya çıktık. Bizim evi kurtarmışlar. Yanan buzağının annesi evin başından ayrılmıyor, devamlı bağırıyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
Büyükşehirden Ereğli’ye 165 kilometre mahalle yolu
Büyükşehirden Ereğli’ye 165 kilometre mahalle yolu
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 Yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 Yaralı
Bursa'da soğuk hava deposuna ait plastik kasalar yandı
Bursa'da soğuk hava deposuna ait plastik kasalar yandı
Hatay'da itfaiyeciler kortej geçişi yaptı
Hatay'da itfaiyeciler kortej geçişi yaptı

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
12:40
İkindi
15:59
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Can Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Kastamonu’da Cuma günleri kurulan pazar, Adilbey Caddesi’ne taşındı
Kastamonu’da Cuma günleri kurulan pazar, Adilbey Caddesi’ne taşındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.