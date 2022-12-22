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Kastamonu’da 78 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

22.12.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da polis ekiplerince durdurulan bir minibüste, 78 bin adet doldurulmuş makaron ile 90 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu’da 78 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla yasadışı yollardan tütün ve tütün mamullerinin getirileceği tespit edildi. Bunun üzerine, KOM Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen araç, Taşköprü ilçesinde uygulama noktasında araç durduruldu.

Durdurulan araçta yapılan aramada koliler ve çuvallar içerisine saklanmış vaziyette 78 bin adet doldurulmuş makaron ile 90 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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