Kastamonu'da açık tutulan kahvehaneye salgın yasağına uymama cezası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yasağa rağmen kahvehanesini açık tutan işletmeci ve içeride oyun oynayanlara toplam 22 bin 50 lira idari para cezası kesildi.

Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açık bulundurulması yasağına aykırı olarak Baltacı köyünde gizli bir şekilde işletilen kıraathanesini işletmeci ve içeride oyun oynayanlara idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda kahvehane işletmecisi ve içeride bulunanlara toplam 22 bin 50 lira ceza kesildiği belirtildi.

