Kastamonu'da ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kastamonu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan Meme idaresindeki 37 PS 893 plakalı otomobil, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde refüjdeki ağaca çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralanan Meme, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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