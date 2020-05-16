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Kastamonu'da akademisyen ve üniversite çalışanlarından yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

KASTAMONU HABERLERİ  | 16.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Kastamonu'da akademisyen ve üniversite çalışanlarından yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

Kastamonu Üniversitesi akademisyen ve çalışanlarının desteğiyle oluşturulan gıda kolileri, Türk Kızılay tarafından kentte eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında üniversitelerde eğitim öğretime ara verilmesine rağmen, çoğu Türk cumhuriyetlerinden olan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri memleketlerine gidemedi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından, memleketlerine gidemeyen 50 öğrenciye gıda yardımı yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi ve Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Akademik Danışmanı Senem Yetgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Bu zor süreçte Kastamonu Üniversitesinde eğitim gören ve ülkelerine gidemeyen öğrencilerin yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini dile getiren Yetgin, "Kastamonu Üniversitesinde bir kampanya başlattık. Sağ olsun, Kızılay bize bu konuda yardımcı oluyor. Bu kampanyayı sorunun değil, çözümün bir parçası olmak için başlattık." dedi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel ise kentte yaşayan yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımının ramazan süresince devam edeceğini anlatarak, "Kastamonu Üniversitemiz ve Rektörlüğümüzle yaptığımız iş birliği ile üniversite hocalarımızın bizlere yaptığı bağışları gıda kolisi haline getirdik. Memleketlerine gidemeyen arkadaşlara teslim ettik." diye konuştu.

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