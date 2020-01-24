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Kastamonu’da Amatör Telsizciler Derneği kuruldu

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Amatör Telsizciler Derneği kuruluşunu tamamlandı.Bölgede oluşabilecek deprem, sel veya buna benzer ulusal tehdit söz konusu olduğunda hiçbir aktarıcıya, baz istasyonuna, uyduya ihtiyaç duymadan tüm dünya ile hf sinyali ile kesintisiz iletişim sağlayabilme olanağına sahip olan Amatör Telsizciler bir çatıda toplanarak Kastamonu’da Amatör Telsizciler Derneğini kurdu.Kastamonu Amatör Telsizciler Derneği Kurucu Başkanı Harun Karabıyıkoğlu, “Faaliyetlerimizde amatör telsizciliğin tanıtımını yapmak, yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim vermek, amatörler telsizciler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, gelişen ve yaygınlaşan bilişim teknolojileriyle telsiz amatörlüğünün ortak konularında ülkemiz gençleri için araştırma ve geliştirme alanları oluşturmak, gerektiğinde düzenleyici kuruluşlarla telsiz amatörleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Kastamonu’da Amatör Telsizciler Derneği kuruldu

Kastamonu’da Amatör Telsizciler Derneği kuruluşunu tamamlandı.
Bölgede oluşabilecek deprem, sel veya buna benzer ulusal tehdit söz konusu olduğunda hiçbir aktarıcıya, baz istasyonuna, uyduya ihtiyaç duymadan tüm dünya ile hf sinyali ile kesintisiz iletişim sağlayabilme olanağına sahip olan Amatör Telsizciler bir çatıda toplanarak Kastamonu’da Amatör Telsizciler Derneğini kurdu.
Kastamonu Amatör Telsizciler Derneği Kurucu Başkanı Harun Karabıyıkoğlu, “Faaliyetlerimizde amatör telsizciliğin tanıtımını yapmak, yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim vermek, amatörler telsizciler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, gelişen ve yaygınlaşan bilişim teknolojileriyle telsiz amatörlüğünün ortak konularında ülkemiz gençleri için araştırma ve geliştirme alanları oluşturmak, gerektiğinde düzenleyici kuruluşlarla telsiz amatörleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacı ile kurulmuştur. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Amatör Telsizcilik Yönetmeliği çerçevesinde protokoller imzalanacaktır. Bu çerçevede afetler ve acil durumlar gibi beklenmedik olaylarda ve bu olaylara hazırlanmak için düzenlenen tatbikatlarda haberleşme hizmet grubuna destek vermek, istasyon kurmak, işbirliği de yapılacaktır. Yapılacak protokoller doğrultusunda kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen gönüllülük eksenli projelere katkıda bulunmak, bu bağlamda Türkiye Afet Müdahale Planı ve bu planda haberleşme ile gönüllülük konularımdaki alt bileşenlerine katılımda bulunmak, gönüllülüğün yayınlatılmasına yönelik çalışmalara destekte bulunmak, sosyal sorumluluk ruhunun gelişimine katkıda da bulunulacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda derneğimiz 20 Ocak tarihi itibariyle resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır” dedi.

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