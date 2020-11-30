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Kastamonu'da anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Kastamonu'da anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığını belirtti. Bahçacıoğlu, bu kapsamda 1 Aralık'tan başlayarak 4 Ocak 2021 tarihine kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini duyurdu.

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