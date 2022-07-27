Kastamonu'da "Araç akdene göce çorbası" tescillendi

Kastamonu'nun "Araç akdene göce çorbası" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Araç Belediye Başkanlığının 21 Şubat 2020 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için yaptığı başvuru sonucunda, kırılmış arpa, yoğurt, tereyağı, nane, tuz ve su ile yapılan "Araç akdene göce çorbası" tescillendi.

Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra ilçede unutulmaya yüz tutan, yöreye has ürün ve lezzetleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak ve gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalara başladığını kaydetti.

"Araç akdene göce çorbası"nın Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvuruyla tescillendiğini anlatan Sarıkaya, "Bu vesile ile tescil sürecinde katkı veren ilçemiz esnafına, süreci takip eden ve büyük emeği geçen belediyemiz personeline ve desteklerini esirgemeyen Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün değerli öğretim üyelerine şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

