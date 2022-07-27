YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da "Araç akdene göce çorbası" tescillendi

Kastamonu'da "Araç akdene göce çorbası" tescillendi

27.07.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da "Araç akdene göce çorbası" tescillendi

Kastamonu'nun "Araç akdene göce çorbası" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Araç Belediye Başkanlığının 21 Şubat 2020 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için yaptığı başvuru sonucunda, kırılmış arpa, yoğurt, tereyağı, nane, tuz ve su ile yapılan "Araç akdene göce çorbası" tescillendi.

Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra ilçede unutulmaya yüz tutan, yöreye has ürün ve lezzetleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak ve gastronomi turizminin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalara başladığını kaydetti.

"Araç akdene göce çorbası"nın Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvuruyla tescillendiğini anlatan Sarıkaya, "Bu vesile ile tescil sürecinde katkı veren ilçemiz esnafına, süreci takip eden ve büyük emeği geçen belediyemiz personeline ve desteklerini esirgemeyen Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün değerli öğretim üyelerine şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandıKastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecekKarabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecek
Türkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyon ziyaretçi ağırladıTürkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyon ziyaretçi ağırladı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:28
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:15
Yatsı
21:56

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Çarşamba

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Araç Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!

10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.