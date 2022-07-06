Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma sonucu "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verilen kamu görevinden ihraç edilmiş eski subay Y.K. Tosya'da, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketin çalışanı, ByLock kullanıcısı ve örgütün Kastamonu'daki izdivaç sorumlusu E.İ. de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.
Y.K. ve E.İ, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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