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Kastamonu'da aranan firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

12.08.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da aranan firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da aranan firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde yapılan operasyonda yakalanan A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kastamonu DEAŞ terör operasyonu

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