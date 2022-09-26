Kastamonu'da balık tutmak için denize açılan kişiden haber alınamıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan kişiden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

İlyasbey köyü mevkisinden balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den (39) haber alınamadı.

Kerempe Feneri mevkisinde teknesi bulunan Çelen'in yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.



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