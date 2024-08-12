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  4. Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA AA
12.08.2024 10:35
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknedekilerin, kaptan Öztürk K, Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B, Ayşenur G, Hülya M. ve Esmanur G. olduğu belirlendi.

Balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılan Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B. ve Ayşenur G'nin Cide Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Kaybolan tekne kaptanı Öztürk K, Hülya M. ile Esmanur G'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında dün, içinde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler tarafından batan teknedeki 3 kişi kurtarılmış, kaybolan diğer 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Cide kayıp tekne

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