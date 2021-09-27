YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

Kastamonu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

27.09.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

Kastamonu Üniversitesinde gerçekleştirilen "STEM & Makers Fest/Expo" etkinliğine katılan çocuklar, farklı bilimsel çalışmaları deneyimleme fırsatı buldu.

Hacettepe STEM & Maker Lab, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, Kastamonu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar, 23 farklı stantta fizik, kimya, kodlama gibi bilimsel çalışmalar ve el becerilerini geliştiren boyama, tahta birleştirme aktivitelerine katıldı.

Bilim ve mühendislik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sergi, bilim şovları ve atölye çalışmalarıyla üreten bilim kültürünün teşvik edildiği etkinlikte stantlara gelen çocuklar, "Kimyanın gizemli renkleri", "Nanoteknoloji", "Öğrencinin kimyası bilim şovları etkileşimli", "Leonardo'nun makineleri" sergisini gezerken, her yaştan katılımcıya hitap eden birbirinden farklı atölye çalışması yapma fırsatı buldu.

STEM Maker Fest/Expo Koordinatörü Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, gerçekleştirilen etkinliğin bireylerin bilim ve teknoloji kültürüyle yetiştirilmesi sürecinde önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin Kastamonu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Kaya da, toplumun her kesiminden bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festivale Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Demirkıran da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şok geçirdiEve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şok geçirdi
PARTNERProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu olduProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu oldu
Bozkurt'ta ekipler 25 gündür selin izini silmeye çalışıyorBozkurt'ta ekipler 25 gündür selin izini silmeye çalışıyor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Cevdetin Eczanesi
Cide
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.