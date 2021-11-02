Kastamonu'da bir evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da bir evde çıkan yangında yaralanan Afganistan uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Akmescit Mahallesi Çatlakkapı Sokak'ta Afganistan uyruklu kişilerin kiracı olduğu 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında 2 kişi patlayan camların isabet etmesi, bir kişi de ikinci kattan atlamak isterken düşerek yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Kastamonu itfaiyesi, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.
Evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.
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