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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

20.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısı 13'e çıkan Kuşçular köyünü karantinaya aldıklarını duyurdu.

Pişkin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısa zaman önce köydeki bir cenaze için İstanbul'dan taziye ziyaretine gelen ve sonradan pozitif olduğu anlaşılan bir hemşehrimiz, köyde kaldığı iki gün boyunca ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış. Lütfen biraz daha dikkat, biraz daha tedbir. Lütfen kimse evine ziyaretçi kabul etmesin, kimsenin evine ziyarette bulunmayın. Taziyelerimizi de tebriklerimizi de telefonla iletelim lütfen."

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