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Kastamonu'da bir köyde daha karantina uygulaması sona erdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 20.04.2020 17:41 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir köyde daha karantina uygulaması sona erdi

Kastamonu'nun Halifekuyucağı köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinaya son verildi.

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Halifekuyucağı köyü merkezinde 4 Nisan'da başlayan karantina uygulaması, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri neticesinde Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından sona erdirildi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Hıfzıssıhha Kurulunda yaptığı konuşmada, "Temennim bu hafta sonuna doğru daha da güzel haberler alırız. Aynı şekilde kontrol ile takip mekanizmamızı sürdürmemiz, denetimlerimizi ve vatandaşlarımızı da evde kalmaları konusunda ikna etmedeki başarımızı devam ettirmemiz, bundan sonraki toplantılarda daha güzel haberleri konuşmamızı sağlayacaktır." dedi.

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