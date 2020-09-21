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Kastamonu'da bisikletseverler doğa için pedal çevirdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bisikletseverler doğa için pedal çevirdi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Belediye ile Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) Bisiklet Topluluğu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen programda 7 sporcu, Daday'daki Ballıdağ'dan başlayarak Azdavay'a kadar pedal çevirdi.

Burada, Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ve diğer bisikletlilerle buluşan topluluk üyeleri, Azdavay'ın simgesi olan Aşıklar Köprüsü'nden geçerek yaklaşık 2 kilometrelik bisiklet parkurunda tur attı.

Topluluk Başkanı Latif Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve dünya ülkelerinde, belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen haftayı, bisiklet kortejiyle kutladıklarını söyledi.

7'den 70'e herkesin ilgiyle katıldığı bir etkinliğe imza attıklarını anlatan Eren, "Her yaştan genç kardeşlerimiz ve amcalarımız bize eşlik etti. Özellikle genç kardeşlerimize ve onların bizlere yani bisiklete olan tutkularına hayran kaldık. Bisikletli yaşam için gelecek nesle örnek teşkil ettiğimize inanıyoruz." dedi.

Eren, bisiklete ilgi duyan herkesi aralarında görmek istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kastamonu, coğrafi konumu itibarıyla eşsiz doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Bu güzellikleri yaşamak için bisiklet de çok iyi bir fırsat. Topluluk olarak 5 yıldır ilimizin bu konudaki tanıtımlarına dikkati çekmek için pedal çeviriyoruz. İnsanlara bisikletin faydalarını, hem sağlığa hem de doğaya olan faydalarını anlatıyoruz, bunu uygulamalı bir şekilde yaşatıyoruz. Azdavay'dan Kastamonu merkeze kadar yaklaşık 115 kilometre pedal çevirerek bu anlamlı güne destek verdik. Bizleri programa davet eden belediye başkanımıza, bizlerle yakından ilgilenen belediye personeli ile etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyoruz."

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