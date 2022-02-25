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Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor

25.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor

SİNOP (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.

Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde hayvancılıkla uğraşan Veysel Çiftçi tarafından bulunan iki ayı yavrusu, Kastamonu'daki tedavi süreçlerinin ardından Sinop'taki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkezde görevli veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen yavruların herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlendi.

Bakım ve rehabilite süreçleri devam eden ayılar, veteriner hekimlerce 3 saat aralıklarla özel diyet uygulanarak besleniyor.

Ayı yavrularının gelişimlerini tamamladıktan sonra doğaya bırakılmaları planlanıyor.

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