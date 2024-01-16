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Kastamonu’da buzlanma kazaları da beraberinde getirdi

16.01.2024 09:47 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da gece etkili olan soğuk havanın ardından buzlanan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Çok sayıda araç kaza yaparken, işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar da buzlanan zeminde düşerek yaralandı.

Kastamonu’da gece saatlerinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilde yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü. Sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, buzlanan zeminde kayarak düştü. Buzlanan zeminde ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü de kaldırıma ya da diğer araçlara çarparak kaza yaptı.
Kastamonu Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kumlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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