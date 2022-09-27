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Kastamonu'da çalıntı plakalı minibüsle sarımsak çalan 3 zanlı tutuklandı

27.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da çalıntı plakalı minibüsle sarımsak çalan 3 zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1500 kilogram sarımsağı çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir minibüsle Bursa'dan Taşköprü ilçesine gelen Ş.S, E.K. ve H.Ş, ilçede bulunan bir aracın plakasını çalarak minibüslerine taktı. İlçeye bağlı Alatarla köyünde M.G'ye ait 1500 kilogram sarımsağı çaldıktan sonra il çıkışında araçlarına çaldıkları plakanın yerine kendi plakalarını taktıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yol güzergahındaki çok sayıda kameranın kayıtları incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin bulunduğu minibüs, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durduruldu.

Minibüsteki sarımsağa el koyan JASAT ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S, E.K. ve H.Ş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Araçta ele geçirilen sarımsak ise sahibine teslim edildi.

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sarımsak Kastamonu hırsızlık

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