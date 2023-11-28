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Kastamonu’da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

28.11.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Daday ilçesinde cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan 10 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.D., Merkez ilçesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan İ.Ç. ile ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan A.S., Doğanyurt ilçesinde ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan O.D. ve Cide ilçesinde ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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