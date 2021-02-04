Kastamonu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak

Kastamonu'da çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla belirli saatlerde açık olmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplandığı ve 14 Şubat'ta çiçekçilerin çalışma saatleriyle ilgili kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde müşterilere iş yerinde, 10.00-24.00 saatlerinde ise evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

