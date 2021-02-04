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Kastamonu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak

04.02.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak

Kastamonu'da çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla belirli saatlerde açık olmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplandığı ve 14 Şubat'ta çiçekçilerin çalışma saatleriyle ilgili kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde müşterilere iş yerinde, 10.00-24.00 saatlerinde ise evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

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Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:46
Öğle
13:04
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Afatoğlu Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
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