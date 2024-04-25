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Kastamonu'da çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 4 zanlı yakalandı

AA AA
25.04.2024 14:36
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Kastamonu'da çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 4 zanlı yakalandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltını alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Daday ve Araç ilçelerindeki operasyonda E.A, H.E.A, U.İ. ve P.G.İ'nin çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemi oluşturarak kenevir yetiştirdikleri tespit edildi.

Çiftlik evlerindeki aramada 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ve 20 bin lira, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, uyuşturucu madde öğütme aparatları ile sera ortamı oluşturmak için kullanılan iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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esrar Gözaltı Kastamonu

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