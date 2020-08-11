Kastamonu’da çıkan yangında 3 hayvan telef oldu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesi Kavaklı köyü Eski Köprücek Mahallesi’nde Selahattin Yaman’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ile Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu.

