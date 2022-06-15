Kastamonu'da çöken bahçe duvarının altında kalan kadın öldü

Kastamonu'da yıkılan bahçe duvarının altında kalan 74 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Aktekke Mahallesi Güdül Sokak'taki müstakil evde yalnız yaşayan Fahriye Ertunç, bahçede bulunduğu sırada kerpiç bahçe duvarı üzerine çöktü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertunç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ertunç'un cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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