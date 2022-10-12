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Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu gasbeden 2 kişi tutuklandı

12.10.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu gasbeden 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir vatandaşın önünü keserek darbettikten sonra telefonunu gasbettiği öne sürülen 2 zanlı, şikayet üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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