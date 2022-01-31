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Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi

31.01.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 7 yabancı uyruklu zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, 25 Ocak'ta il merkezinde 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 7 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kastamonu DEAŞ

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