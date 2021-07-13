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Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı

13.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Taşköprü ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.E.B. gözaltına alındı.

M.E.B'nin Suriye'de bulunduğu dönemde örgüte eleman temin edip finansman sağladığı öğrenildi.

Öte yandan jandarma tarafından operasyonun görüntüleri de basınla paylaşıldı.

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Gözaltı Kastamonu DEAŞ

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