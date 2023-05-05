YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da depremzede çocuklar "Önce Çocuk Projesi" ile desteklenecek

Kastamonu'da depremzede çocuklar "Önce Çocuk Projesi" ile desteklenecek

05.05.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da "Önce Çocuk Projesi" ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar akademik, sosyal, eğitsel ve psikolojik olarak desteklenecek.

Kastamonu Genç Yaşamın Sesleri Derneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Önce Çocuk Projesi"nin protokolünün imza töreni, Vali Avni Çakır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, depremlerin ardından bölgede yaşayanların bir kısmının başka illere taşındığını söyledi.

Bunların bazılarının kalıcı, bazılarının da geçici olarak başka yerlere yerleştiğini belirten Çakır, Kastamonu'ya da bu kapsamda 4 binin üzerinde insanın geldiğini anlattı.

Halen 3 bine yakın depremzedenin Kastamonu'da ikamet ettiğine dikkati çeken Çakır, "Depremin en büyük mağdurlarından biri de çocuklarımız, gençlerimiz oldu. Genç Yaşamın Sesleri Derneğinin bu projesiyle hem afetten etkilenen çocuklarımız hem gençlerimizin akademik, sosyal, içsel ve psikolojik olarak desteklenecek. Gönüllü öğretmenler tarafından hedef kitleye yönelik sanatsal, eğitimsel temelli etkinlik ve geziler düzenlenecek. Millet olarak, Kastamonu olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek, bu projedeki temel amacımız." dedi.

Genç Yaşamın Sesleri Derneği Başkanı Mehmet Şanlı ise hedef kitleyi belirledikten sonra çocuklarla ekip çalışmaları yapılacağını dile getirdi.

Gönüllü öğretmenler eşliğinde öğrencilere destek verileceğine işaret eden Şanlı, şöyle konuştu:

"Ders anlamında farklı etkinlikler düzenlenecek. Daha sonra ilgi alanlarına göre çocukların resim, drama gibi sanatsal etkinliklere katılması için gönüllü öğretmenler ya da eğiticiler tarafından hafta sonları kurslar açılacak. Bunun yanında spor etkinlikleri olacak, ilk etapta hentbol, basketbol satranç ve fizik kondisyon alanında. İlerleyen günlerde çocuklarla geziler düzenlenecek. Projenin amacı, onların eksiklerini tamamlamak ama daha çok yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmek, umutsuzluk duyguları varsa bunları gidermeye çalışmak, onları hayata bağlamak. Burada hedef kitlemiz 700 öğrenci. Bir yıl zarfında yapabileceğiniz ne varsa gönüllü arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız."

Konuşmaların ardından Vali Çakır ile Şanlı arasında projenin protokolü imzalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandıSamsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Başkan Deveci’den Samsunspor taraftarına bin bilet jestiBaşkan Deveci’den Samsunspor taraftarına bin bilet jesti
Tokat'ta çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 13 şüpheli yakalandıTokat'ta çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu çocuk

Kastamonu Namaz Vakitleri 5 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:31
Öğle
12:47
İkindi
16:39
Akşam
19:52
Yatsı
21:27

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Cuma

İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Emin eczanesi
Merkez
Yeni saglik eczanesi
Bozkurt
Nurdan eczanesi
Inebolu
Küre eczanesi
Kure
Agaoglu eczanesi
Tosya
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.