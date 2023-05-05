Kastamonu'da depremzede çocuklar "Önce Çocuk Projesi" ile desteklenecek

Kastamonu Genç Yaşamın Sesleri Derneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Önce Çocuk Projesi"nin protokolünün imza töreni, Vali Avni Çakır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, depremlerin ardından bölgede yaşayanların bir kısmının başka illere taşındığını söyledi.

Bunların bazılarının kalıcı, bazılarının da geçici olarak başka yerlere yerleştiğini belirten Çakır, Kastamonu'ya da bu kapsamda 4 binin üzerinde insanın geldiğini anlattı.

Halen 3 bine yakın depremzedenin Kastamonu'da ikamet ettiğine dikkati çeken Çakır, "Depremin en büyük mağdurlarından biri de çocuklarımız, gençlerimiz oldu. Genç Yaşamın Sesleri Derneğinin bu projesiyle hem afetten etkilenen çocuklarımız hem gençlerimizin akademik, sosyal, içsel ve psikolojik olarak desteklenecek. Gönüllü öğretmenler tarafından hedef kitleye yönelik sanatsal, eğitimsel temelli etkinlik ve geziler düzenlenecek. Millet olarak, Kastamonu olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek, bu projedeki temel amacımız." dedi.

Genç Yaşamın Sesleri Derneği Başkanı Mehmet Şanlı ise hedef kitleyi belirledikten sonra çocuklarla ekip çalışmaları yapılacağını dile getirdi.

Gönüllü öğretmenler eşliğinde öğrencilere destek verileceğine işaret eden Şanlı, şöyle konuştu:

"Ders anlamında farklı etkinlikler düzenlenecek. Daha sonra ilgi alanlarına göre çocukların resim, drama gibi sanatsal etkinliklere katılması için gönüllü öğretmenler ya da eğiticiler tarafından hafta sonları kurslar açılacak. Bunun yanında spor etkinlikleri olacak, ilk etapta hentbol, basketbol satranç ve fizik kondisyon alanında. İlerleyen günlerde çocuklarla geziler düzenlenecek. Projenin amacı, onların eksiklerini tamamlamak ama daha çok yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmek, umutsuzluk duyguları varsa bunları gidermeye çalışmak, onları hayata bağlamak. Burada hedef kitlemiz 700 öğrenci. Bir yıl zarfında yapabileceğiniz ne varsa gönüllü arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız."

Konuşmaların ardından Vali Çakır ile Şanlı arasında projenin protokolü imzalandı.

