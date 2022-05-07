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Kastamonu'da derelerin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 15 geçici köprü zarar gördü

07.05.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da derelerin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 15 geçici köprü zarar gördü

Kastamonu Valiliği, il genelinde 15 geçici menfez köprünün dere yataklarındaki su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak zarar gördüğünü bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çatalzeytin'de 6, İnebolu'da 1, Bozkurt ve Küre'de 4'er olmak üzere il genelinde 15 geçici köprünün zarar gördüğü belirtildi.

Daha önce ihalesi gerçekleştirilen kalıcı köprülerin yapım sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Suyun debisinin düşmesiyle birlikte gerekli çalışmalar süratli şekilde yapılıp bozulan büz, menfez köprülerin onarımı gerçekleştirilecektir. Bu süreçte vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbir Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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