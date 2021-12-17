Kastamonu'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Liyattın Bozyiğit idaresindeki 37 AH 711 plakalı minibüs, Alisaray köyü yakınlarında devrildi. Sürücü ile yanında bulunan kardeşi Cengiz Bozyiğit, araçta sıkıştı.

Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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