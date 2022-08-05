YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

05.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İhsangazi kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde Mehmet Reşit Olağ idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Olağ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olağ müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdiÜst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdiAntalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Yediiklim Yayınevi sahibi Çelik, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili iddiaları değerlendirdiYediiklim Yayınevi sahibi Çelik, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili iddiaları değerlendirdi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
12:56
İkindi
16:50
Akşam
20:05
Yatsı
21:42

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.