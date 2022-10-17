Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaşar Keskin idaresindeki 06 BUG 078 plakalı otomobil, Kale Yakası mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk tedavisinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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