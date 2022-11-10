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Kastamonu'da devrilen römorktaki tomruklar yola saçıldı

10.11.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolda ulaşım yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

Kastamonu'da devrilen römorktaki tomruklar yola saçıldı

Kastamonu'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu tomruklar yola saçıldı.

Özkan Yıldız idaresindeki traktör, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi mevkisinde yokuştan indiği sırada freni boşaldı.

Hızlanan traktörü durduramayan Yıldız, römorkla traktörü birbirinden ayırmak için manevra yaptı. Traktörden ayrılarak devrilen römorkta tomruklar yola saçıldı.

Yaklaşık 150 metre mesafeye saçılan tomruklar nedeniyle yolda ulaşım yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

Tomruklar, Karayolları ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından yol kenarına taşındı.

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Kastamonu traktör römork

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