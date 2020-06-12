Kastamonu'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kastamonu'da dün etkili olan dolu, 20'den fazla köyün tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün merkeze bağlı köyler ile Devrekani ilçesinde dolunun etkili olduğunu söyledi.

Özellikle Kastamonu-Daday kara yolu güzergahında bulunan Eymür köyü ve çevresinde, biriken dolu kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını belirten Butur, "Bu bölgeye oldukça zarar verdi. 20'den fazla köy doludan olumsuz etkilendi. Bu köylerde yem bitkileri, buğday, arpa, patates, kısmen çilek ve sebze yetiştiriliyor. Dolu, bazı yerlerde 100'e varan oranda tarım arazilerine zarar verdi." dedi.

Tarım sigortasının önemine değinen Butur, "Zaten yüzde 50'sini devlet karşılıyor. TARSİM yaptıran çiftçilerimiz ne yazık ki az. Artırmak için çok gayret gösteriyoruz ama ne yazık ki istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Artık afetlerden, küresel ısınmadan sık sık bahsediliyor. Bu süreçte çiftçilerimizin kesinlikle tarım sigortası yaptırması lazım." diye konuştu.