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Kastamonu’da dünyaya gelen bebekler hediye ile karşılanıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.06.2020 18:16 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi tarafından ilçede dünyaya gelen bebeklere yeni doğan seti hediye ediliyor.Kastamonu Belediyesi, il merkezinde dünyaya gelen bebeklere ‘Yeni doğan hoş geldin seti’ hediye etmeye başladı.

Kastamonu’da dünyaya gelen bebekler hediye ile karşılanıyor

Kastamonu Belediyesi tarafından ilçede dünyaya gelen bebeklere yeni doğan seti hediye ediliyor.
Kastamonu Belediyesi, il merkezinde dünyaya gelen bebeklere ‘Yeni doğan hoş geldin seti’ hediye etmeye başladı. Özel ve devlet hastanesi ayırt etmeksizin başlayan uygulamayı aileler memnuniyetle karşıladı. Yeni doğan setinin üzerinde "Türk Milleti’nin geleceği olan en genç kardeşim, ilimize, ülkemize ve aramıza hoş geldin. Başlamış olduğun hayatta her şeyin gönlünce olmasını dilerim" notuyla Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu’nun mesajı bulunuyor. Kutunun arka kısmında ise "Galip Amcam beni çok seviyor" tasarımı da yer alıyor. Belediye görevlilerince teslim edilen yeni doğan setlerinde bebeklerin birçok ihtiyacı yer alıyor.
Türk milletinin en değerli varlıklarının geleceğin teminatı çocuklar olduğunu söyleyen Başkan Galip Vidinlioğlu, “Belediyecilikte millete hizmet beşikte başlar hayat boyu devam eder. Bu düşünceyle ilimizde hayata merhaba diyen yavrularımızın daima yanlarında olacağımızı göstermek adına böyle bir çalışmayı başlattık. Çam sakızı çoban armağanı dedik. Yeni doğan bebeklerimizin kullanabileceği bir set hazırladık. Uygulamamızı başlattığımız an itibariyle ailelerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Rabbim herkesin evladına sağlık sıhhat versin. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği bizlerin hassasiyetidir. Kastamonu Belediyesi olarak yaptığımız her çalışma onlara daha yaşanabilir bir şehir bırakabilmek adınadır. İnşallah el birliğiyle bunu başaracağız” diye konuştu.

Kastamonu’da dünyaya gelen bebekler hediye ile karşılanıyor

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