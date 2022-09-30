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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

30.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir adreste yapılan aramada 224 reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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