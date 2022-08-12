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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

12.08.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 zanlının üzerinde, otolarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, reçeteye tabi hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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Kastamonu uyuşturucu operasyonu emniyet

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