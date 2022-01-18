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Kastamonu'da eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi

18.01.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi

Kastamonu'da il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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