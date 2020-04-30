YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Kastamonu’da bir eve yapılan jandarma baskınında kumar oynarken suç üstü yakalanan 11 kişiye, korona virüs tedbirlerini ihlal ettiklerini gerekçesiyle 49 bin 711 TL idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesinde bir eve baskın düzenledi.

Kastamonu’da bir eve yapılan jandarma baskınında kumar oynarken suç üstü yakalanan 11 kişiye, korona virüs tedbirlerini ihlal ettiklerini gerekçesiyle 49 bin 711 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskında ev sahipleri O.E. ve E.E. ile birlikte evde bulunan F.E.Ö, D.T, S.K, A.O.K, M.O, R.Y, M.T, H.Y. ve S.A. isimli 11 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Ayrıca evde yapılan aramada O.E. isimli şahsa ait 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na muhalefetten kişi başı bin 225 TL olmak üzere 13 bin 475 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere 34 bin 650 TL ve O.E. isimli şahsa da "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar" kanuna muhalefet suçundan bin 586 TL olmak üzere toplamda 49 bin 711 TL idari yaptırım uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Kastamonu Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:36
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
19:48
Yatsı
21:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Kastamonu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Devrekani’de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak

Devrekani’de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak

Daday’da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

Daday’da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.