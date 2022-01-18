Kastamonu'da evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli yakalandı

Kastamonu'da evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, kadın figürlü tarihi obje, baston şeklinde tarihi obje, 2 tarihi eser niteliğinde metal kap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 2 dedektör ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz