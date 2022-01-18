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Kastamonu'da evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli yakalandı

18.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli yakalandı

Kastamonu'da evinde tarihi eser niteliğinde eserler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, kadın figürlü tarihi obje, baston şeklinde tarihi obje, 2 tarihi eser niteliğinde metal kap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 2 dedektör ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

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