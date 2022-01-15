Kastamonu'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde FETÖ finansmanını ve yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı Timleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı TEM ekipleri ve Komando Timlerinin de katılımıyla operasyon düzelendi.

Operasyonda Taşköprü ilçesinde ikamet eden M.F.K., F.K. ve H.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 hafıza kartı, 2 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 6 cep telefonu, 1 A4 kağıt üzerinde yazılmış şifreleme dokümanı, 6 CD, 4 flash bellek, 14 dijital kart, 1 kurusıkı tabanca, 3 video kaset ve 1 mikro CD kart ele geçirildi.

Zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.



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