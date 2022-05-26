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Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandı

26.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 5 yıldır aranan M.B'nin (32) Ankara'da olduğu tespit edildi.

Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı Kastamonu'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesine götürülen M.B. tutuklandı.

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fetö Kastamonu

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