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Kastamonu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

07.05.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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