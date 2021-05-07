Kastamonu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz