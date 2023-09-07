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Kastamonu’da “Halk Sağlığı Sokağı” kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldı

07.09.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla oluşturulan "Halk Sağlığı Sokağı"nda vatandaşlara ücretsiz olarak tansiyon, kan şekeri gibi testler yapıldı.

Kastamonu’da “Halk Sağlığı Sokağı” kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldı

Kurulan stantlarda ise vatandaşlara sağlık ile ilgili önemli bilgilendirmeler yapıldı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül tarihlerinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Nasrullah Meydanında Halk Sağlığı Sokağı oluşturuldu. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantlarda vatandaşların tansiyon, kan şekeri, nefes ve vücut kitle indeksi ölçümü gerçekşeştirildi. Obezite, fiziksel aktivite, hastalıklarda beslenme, diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı, aile hekimliği sistemi, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, sigarayı bırakma, kanser taramaları ve organ bağışı konularında da vatandaşlara bilgi verildi. Vatandaşlar ücretsiz olarak yapılan testlere yoğun ilgi gösterdi.

"TÜM BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA BURADA BİLGİLENDİRME YAPIYORUZ"

Türkiye genelinde 3-9 Eylül tarihlerinde Halk Sağlığı Haftası’nın kutlandığını söyleyen Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, “İlimizde de Halk Sağlığı Haftası’nda Sağlık Müdürlüğümüzün Halk Sağlığı Başkanlığının yaptığı faaliyetleri, uyguladığı projeleri vatandaşlarımıza tanıtmak, vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların aklındaki soruları cevaplamak ve halk sağlığı konusunda bilgilendirmek amacıyla çeşitli stantlar kuruldu. Sağlıklı beslenme, KETEM’le ilgili standımız var. Kanser tanımlama, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarımız, kanser tarama aracımız var, isteyen vatandaşlarımız da orada da rahim ağzı kanseri açısından da hemen numunelerini alabiliyoruz. Bunun yanında aile hekimi tanıtımıyla ilgili bir standımız var. Aslında tüm birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında burada bilgilendirme yapmayı hedefleyerek haftanın amacına uygun çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
Vatandaşların stantları gezdiğini ve ilgi gösterdiğini belirten Dr. Kutlu, “Tansiyon ölçümünden, kanser taramalarından, sağlıklı beslenmeye, obeziteye, hatta emniyetimiz de sağ olsun madde bağımlılığıyla ilgili narkotimler de bir stant kurmuşlar, bilgilendirme bulunuyorlar. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Stantlarımızda bilgili tecrübeli ve bu işin ehli olan sağlık personelimizin yanı sıra uzman hekimlerimiz ve hekimlerimiz de var. Demin tansiyon ölçüm stantlarında baktık ki bir tane yüksek tansiyonlu hasta tespit etmişler, hastaneye göndermişler. Şeker ölçümü yapıyorlar, şeker ölçümünde bir yükseklik tespit ederlerse hastaneye yönlendirmesini yapıyorlar. Aslında zaten koruyucu sağlık hizmetlerinin halk sağlığının özü de bu” diye konuştu.

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