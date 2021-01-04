Kastamonu'da Hasanlı Göleti ile 10 bin 630 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Kastamonu Taşköprü Hasanlı Göleti'nin tamamlanmasıyla 10 bin 630 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, Kastamonu ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapılarının bölgenin içme suyu teminine katkı sunmasının yanı sıra tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarına işaret eden Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. " ifadelerini kullandı.

Yıldız, Taşköprü ilçesindeki Hasanlı Barajı Sulaması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla depolanacak su ile 10 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Projenin yüzde 17'lik kısmı tamamlanmış olup, 55 kilometrelik sulama ve içme suyu isale hattının 7 kilometrelik kısmına HDPE boru döşenmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlanacaktır."

