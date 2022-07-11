YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü

Kastamonu'da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü

11.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde köy muhtarı M.Ö'nün tabanca ile havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği Hamdi Çelik, yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyorKastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor
Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyorArtvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt'ta konuştu:İstanbul Valisi Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt'ta konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu ölü

Kastamonu Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:14
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:15
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.